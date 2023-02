O apoio na diáspora aos alunos lusodescendentes

Entre as características mais distintas da diáspora, a enorme capacidade empreendedora e o seu forte espírito de solidariedade, são seguramente das que mais sobressaem no código genético das comunidades lusas espalhadas pelos quatro cantos do mundo.

Ao longo das décadas têm sido inúmeras as campanhas solidárias, as iniciativas de apoio e os gestos de altruísmo protagonizados, a título individual ou coletivo, pelos portugueses no estrangeiro em prol de causas, valores e pessoas, muitas delas concidadãos que por vicissitudes da vida encontram na generosidade de muitos compatriotas uma bússola e um porto de abrigo.

Um desses exemplos paradigmáticos de espírito solidário é o que no decurso dos últimos anos tem sido protagonizado pelo “Dr. Edward Leitão Memorial Scholarship Fund”. Um fundo que atribui bolsas de estudo a luso-americanos na Nova Inglaterra, região no nordeste dos Estados Unidos, que abrange os estados de Maine, Vermont, Nova Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island.

Tendo como co-fundadora e presidente da Comissão do Fundo de Bolsas, a reputada médica portuguesa Helena Santos-Martins, que recentemente abriu uma clínica de medicina interna no Massachusetts, o Fundo para Bolsas de Estudo Dr. Edward Leitão é gerido pela Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers (MAPS). E foi criado em 2015, em memória do médico, que faleceu naquele ano, um conceituado clínico e diretor da Cambridge Health Alliance, que durante várias décadas cuidou de muitos pacientes da comunidade de língua portuguesa na área de Cambridge.

O objetivo primacial do fundo é oferecer bolsas de estudo a alunos luso-americanos que prosseguem medicina e outras vertentes na área da saúde, procurando desse modo suprir a necessidade da comunidade por profissionais de saúde de língua portuguesa na Nova Inglaterra. Nesse sentido, os candidatos precisam de ser portugueses ou luso-americanos a estudar na Nova Inglaterra, assim como frequentarem o primeiro ou último ano do ensino médio, e estarem matriculados numa faculdade ou frequentarem a faculdade de medicina / odontologia.

Ainda no ocaso do mês passado, decorreu no Faialense Club, em Cambridge, uma cerimónia que reuniu as forças vivas da comunidade portuguesa da Nova Inglaterra, e no decurso da qual foram entregues a seis luso-americanas interessadas em seguir carreira na medicina e outras áreas da saúde, bolsas de estudos concedidas pelo “Dr. Edward Leitão Memorial Scholarship Fund”, no valor de 11 mil dólares.

Ao contribuir decisivamente para honrar o passado, dinamizar o presente e projetar o futuro da comunidade portuguesa da Nova Inglaterra, região que concentra uma das maiores comunidades lusas na América do Norte, e cuja relevância é aferida por várias organizações luso-americanas centenárias, histórias de sucesso empresarial e protagonistas sociopolíticos, o ativismo benemérito do Fundo para Bolsas de Estudo Dr. Edward Leitão, recorda-nos a máxima de José Saramago, um dos mais importantes nomes da literatura contemporânea: “Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir”.

Daniel Bastos