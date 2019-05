O amor sem rede

Sábado à noite na Terra

conectado à tua alma

e tu à minha

como todos os dias sociais

tens rede?

contigo salto sem rede!

tens bateria?

contigo tenho mas que energia

tenho dez mil volts de emoções por minuto!

e tu sorris finalmente

o teu rosto é o meu espelho

os teus braços tão longe e tão perto

mas a mesma lua no céu a prometer-nos

a mesma luz das estrelas

e a murmurar-nos que o universo

estrelado é infinito

como estabelece a física quântica

enquanto que a gravidade de Newton

diz que o nosso amor também o é.

vamos jantar?

mas o sal está do teu lado do ecrã

bebe mais um copo de Monte Velho

e brindemos: que o que o amor una

jamais Geografia alguma

possa separar.

JLC14042019