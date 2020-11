O Amor por um like

Ultimamente inúmeras palavras têm sido escritas acerca de um grande desafio da nossa realidade: o amor digital.

Abrir a porta a esta questão, que tem tanto de atual como de controverso, não é fácil, mas são os assuntos difíceis que nos levam a evoluir e, por essa razão, abrirei a porta (e se ainda sobrar tempo todas as janelas!).

Os ventos da mudança substituíram o papel pelo ecrã de um telemóvel. As gargalhadas e toques físicos são agora trocados por risos virtuais e pelas palavras ouvidas através dos fones.

Em comunhão diária com energias e vibrações, cheguei a uma conclusão acerca do amor nos dias de hoje que tão digitais são. Atrevo-me a dizer que o digital aproxima tanto ou mais as almas gémeas do que os antigos encontros físicos!

Muitos resistirão a esta opinião, sem dúvida ainda presos à ideia do passado onde tudo era físico e palpável. Poderão ainda opinar o quão vago é este tipo de conexão. No entanto asseguro-vos, por ver provado e testado, que não é o caso. As relações digitais de vago têm pouco e de seta fulminante de cupido têm muito!

A energia que atraía outrora os corpos é exatamente a mesma que hoje atrai as almas no plano digital, agora com a ajuda da velocidade estonteante da tecnologia, o que facilita ainda mais esses encontros.

Posso garantir-vos que foram muitos (e serão cada vez mais) aqueles que se conheceram, encontraram e reencontraram virtualmente e transformaram a suas vidas!

Alguns casos já os conheço em contexto de trabalho, clientes que assim se conheceram e, passados anos, ainda permanecem juntos. Um amor por inteiro, com pessoas inteiras.

Mas entremos agora no lado sombra deste assunto. Aqueles que correm fervorosamente por um like no amor, que colecionam amizades coloridas, trocam mensagens viciantes ao ego e se despedaçam tecla a tecla todos os dias.

Pergunto: é culpa do virtual?

Não acredito que o seja. Neste campo, tal como no anterior, a tecnologia apenas facilitou e acelerou tanto o bom como o menos bom.

Sejamos frontais com a nossa própria alma. O lado sombra dos encontros virtuais acontece tal como aconteceria no físico, pois tudo é uma questão de vibração. Só atrais o que vibras, ainda que seja através do teclar do teu telemóvel.

Tudo é energia ao nosso redor, e aprender a usá-la é o maior empoderamento que poderás obter!

Apenas terás que agir mediante a tua consciência. Se estiveres bem, tudo irá fluir bem. Se repetes sempre os mesmos padrões negativos então não culpes o virtual e muito menos a vida.

Nas minhas consultas xamânicas de empoderamento amoroso este trabalho pessoal é feito ao som do tambor xamânico e através dos oráculos e guias que nos acompanham. Atreve-te a penetrar no fundo de ti e a aumentar a tua vibração fazendo uma destas consultas. A tua alma vai agradecer!

Cristina Gomes

Lado Violeta

+351 926822307