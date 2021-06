Sei bem que falo vezes sem conta do amor

E sem amor a vida existe?

Sei bem que tu aí desse lado procuras um amor perfeito

Se soubesses que amores perfeitos não existem

Se soubesses que nunca podemos ter certeza de nada

Se soubesses que a vida é assim cheia de incertezas

E de futuros desconhecidos

Seguirias melhor a tua intuição e sem medos e merdinhas

Mergulharias nesse oceano dos rumos ao infinito

Sabes, eu, sabes quem sou?

Eu não sou ninguém e no entanto sou o tudo que me permito ser

Tu és exatamente isso, és o tudo e o nada

E só podes ser tu

Se deixares de te fazer mil e umas perguntas

E, no entanto, continuares a fazê-las é o caminho certo!

Sabes, numa manhã de domingo, eu bani o amor

E fui ser vagabunda num mundo que nem sabia o que era

Questionei tudo

Descobri palácios e ruas vadias

Ri e chorei!

E falei para mim mesma

Raio de mundo este… onde ninguém é quem é!

Que raio de mundo de aparências e de cópias vazias e arrogantes.

Fugi do amor

Porque o amor deixa-me vulnerável e quase dependente de alguém

Porque o meu nome é independência

Porque o amor foi um dia sinónimo de sofrimento e de nada

Mas nós, seres imperfeitos, podemos, sim, ter o amor imperfeito

Imperfeito e sincero

Autêntico e assustador

Incontrolável e intenso

Basta seres tu mesmo, tu mesma

E dares oportunidade à tua vida terrestre de agora!

É, eu tenho o meu amor imperfeito

Que é perfeito para mim

Porque somos os dois imperfeitos e sabemo-lo

Porque damos as mãos invisíveis nos momentos certos

Porque aprendemos sempre um com o outro

Porque crescemos todos os dias e quem éramos ontem já não somos hoje

Porque respeitar o outro é a nossa devisa

Ninguém acreditava, ninguém acredita no nosso amor imperfeito

Mas isso que importa?

Importa saber se o amor é para toda a vida ?

Pois é, isso todos queríamos saber porque o medo de sofrer é maior do que tudo

Eu decidi não querer saber

Eu vi que o que existe é o presente

Porque o passado já lá foi

E do meu futuro nada sei

Em breve, o meu amor maravilhoso e autêntico faz anos

E eu queria agradecer-lhe porque ele é ele

Porque ele só sabe ser ele

Porque ele é especial e nem o sabe

E por essa razão o amei desde o primeiro momento e nem sabia

O passado trouxe-me até ti

O passado trouxe-te até mim

Os nossos passados de dor, incompreensões e injustiças

Permitiram este amor imperfeito

Pois que assim seja!

Obrigado, meu amor imperfeito, pois és perfeito para mim.

BV250621

(Texto dedicado ao meu amor, José Luís Correia, que entra agora no seu Ano Novo! Muitos parabéns, meu amor, acompanhados sempre do girassol!)