O amor escondido de Joana Almeida

A chegada da primavera traz-nos mais um lançamento da jovem e talentosa Joana Almeida. Na última sexta-feira do mês, revela-se um “Amor escondido” numa canção, que nasceu de uma parceria inesperada com o músico brasileiro Matheus Alcântara.

Depois de “Se me ouvires cantar”, editado em dezembro de 2023, a promissora artista serrana dá-nos agora a conhecer o segundo single, com uma abordagem musical completamente diferente, típico de alguém que ama o que faz e continua à procura do caminho certo, sem se preocupar com a rotulagem dos géneros musicais – porque afinal, música é música.

O amor que Joana e Matheus manifestam por esta arte é tudo menos escondido, e foi precisamente esse amor comum que os cruzou. Ambos passaram pelo programa da RTP “The Voice” (Matheus em 2021 na versão adultos e Joana em 2023 no formato kids) e as redes sociais acabaram por servir de ponto de encontro. Foi então que surgiu a ideia de procurarem, numa canção, juntar as vozes e descobrir as harmonias perfeitas para contar uma história, não necessariamente deles próprios, mas de alguém que vive à procura desse bem tão precioso que atravessa gerações e que se manifesta de inúmeras formas.

Esta música, cuja letra e os arranjos vocais foram trabalhados em parceria pelos dois artistas, retrata o sonho de encontrar o Amor verdadeiro. O amor por vezes está ao nosso lado à espera e nem sempre é compreendido! É como tudo! Gira em torno do tempo! Tempo esse que nos ensina a lidar, a nos dar e dar ao outro. Qual será a hora certa de amar? Onde estará o meu amor? Sendo o amor essa infinita descoberta, porque não dizer que está escondido? Vamos encontrá-lo numa nova pessoa? Ou reencontrá-lo na mesma? O “Amor está Escondido” nesta história, mas reencontrado, recuperado, transformado. Continuamente escondido para não perdermos a vontade de o procurar.

Tal como no primeiro single, Joana quis novamente mostrar ao mundo a beleza da sua região e o amor que sente por ela e que, não só não o quer escondido, como inclusive o quer bem presente. Optou assim por voltar a filmar o videoclip nas paisagens da Serra da Estrela, de novo com mestria e a competência do produtor e realizador Fábio Lopes, que contou com Carlos Amaral na fotografia de cena.

A composição e produção musical de “Amor escondido” ficou a cargo de Luciano Vasconcelos.