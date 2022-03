“O Amor é Cuidar”, o novo álbum de Pedro Correia

O artista português Pedro Correia apresentou este fim de semana o seu mais recente álbum, “O Amor é Cuidar”, em Viana do Castelo.

Em comunicado enviado ao BOM DIA, o cantor explica que “a música é amor” e que, por isso mesmo, dedica a sua mais recente produção a este tema.

O disco, em formato CD, que já se encontra à venda nas lojas FNAC, é composto por 13 temas, dos quais três são disponibilizados nas plataformas digitais e os restantes em vinil.

A primeira apresentação do disco teve lugar este domingo em Viana do Castelo e a próxima está marcada para o dia 26 de março, às 16h00, no Braga Parque. Para quem não tiver oportunidade de ouvir Pedro Correia nessa data, pode deslocar-se ao teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo, já no dia 5 de junho, pelas 16h00.

Oiça em baixo o single que dá nome à nova produção de Pedro Correia.