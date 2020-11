O adágio popular

Estava eu mais a Margarida a falar sobre as eleições americanas. E não me digam que já foram. Aquilo, como sempre, ainda que este ano a coisa dure mais, dura, dura que nem na Etiópia nem na Eritréia as coisas não tão “exemplares” como são nos States, os donos do mundo, onde está toda e qualquer autoridade. Sim. Toda a autoridade porque não é só a belicista. Até o Trump continua a ter autoridade.

Então na narrativa veio à baila o provérbio popular – adoro eufemismos – “Paga o justo pelo pecador”!

Lá retorqui eu: Paga o justo pelo pescador.

A Margarida riu!!!

Justifico eu à Guida, a minha amiga: O pescador, sobretudo o de recreio, claro, não é mentirozito?! Logo injusto.

Pronto. É o sonho “amaricano”. Quase todos têm. Até o Trump tem.

Ainda retruque a Guida, atalhando: “O peixe maior é o que escapa do anzol”.

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).