O 2.0 do Mike da Gaita

Mike da Gaita lançou o álbum “2.0 Dois ponto zero”. O seu mais recente trabalho tem como tema de abertura “24 da gosto”, que conta com a colaboração de Filipe Gachineiro.

No alinhamento do disco, estão presentes os singles que têm vindo a ser dados a conhecer ao público, como “Minha ciganinha”, “A roda é nossa” ou “O Zé da Tasca”.

Conta ainda com novas composições, nomeadamente, “Gaja boa”, “Cana verde maluka”, “Amigos Leais”, com a participação de Valter São Martinho e “Chulinha”, em colaboração com Alex.

A agência do cantor, a Espacial, adianta que o novo disco é “uma completa e diversificada proposta musical de um dos mais consensuais e populares intérpretes de um género musical que tornou Mike da Gaita reconhecido, numa fusão de estilos reinventando a música tradicional portuguesa e apresentando-a de uma forma inovadora e irrepreensível”.