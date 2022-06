O 10 de Junho de Paulo Pisco

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa está em Londres e Paris no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Londres. Sexta-feira, dia 10 de junho

10h00 – Participo como principal orador num debate temático via zoom sobre “A Inclusão das Diásporas – Responsabilidades das Autoridades Locais e Regionais”, do Congresso das Autoridades Locais e Regionais do Conselho da Europa.

18h00 – Receção à Comunidade Portuguesa no Reino Unido no âmbito do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas a convite do Presidente da República, com a presença do Primeiro-Ministro, do Secretário de Estado das Comunidades, e de outras individualidades.

Paris. Sábado, dia 11

14h00 – Participação na entrega dos Prémios do Concurso Escolar “Voyage – Viagem”, promovido pela ADEPBA, aos alunos dos cursos de Português. No âmbito da Saison France-Portugal. Liceu Montaigne.

19h00 – Jantar-debate com a participação do líder Parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias com o tema “Projetar Portugal”. Participa também o vice-presidente do GPPS, Francisco César. Haverá também intervenções de representantes de diversas áreas de atividade.

Paris. Domingo, dia 12

12h00 – Gala Anual da Academia do Bacalhau, no contexto da celebração do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, que conta com a presença do líder Parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. Chateau de Ferrieres. Ferrieres-en-Brie.