Nuno Mendes vai jogar com Messi

O futebolista internacional português Nuno Mendes, de 19 anos, foi esta terça-feira anunciado como reforço do PSG. O acordo com o Sporting contempla um ano de empréstimo sem cláusula obrigatória, mas um “acordo de cavalheiros” terá sido feito e a transferência definitiva deverá ser consumada no próximo defeso.

Numa nota publicada no seu site oficial, o clube de Paris, que já contava com o internacional português Danilo Pereira no seu plantel, anunciou a contratação do defesa, explicando que o empréstimo dos ‘leões’ tem opção de compra no final da época.

Nuno Mendes é o novo reforço do ‘colosso’ francês, que tem no plantel nomes como o argentino Lionel Messi, o brasileiro Neymar ou o francês Kylian Mbappé.

O jovem lateral, com formação no Sporting, representava a equipa principal do clube de Lisboa desde o final da temporada 2019/2020.

Na época passada, em que os leões se sagraram campeões nacionais em Portugal, realizou 35 partidas e apontou um golo.

Esta época, tinha já participado em três jogos oficiais na formação orientada por Rúben Amorim.

O Paris Saint-Germain destacou ainda, no seu comunicado, que Nuno Mendes é internacional por Portugal desde 24 de março, quando se estreou pela mão de Fernando Santos frente ao Azerbaijão e que marcou presença no Euro2020.