Nuno Mendes pode emigrar para Manchester

Nuno Mendes está a ser perseguido por vários ‘tubarões’ do futebol europeu. O Manchester City parte como favorito e tem Pedro Porro como trunfo para usar nas negociações.

Com apenas 18 anos, Nuno Mendes é já um dos maiores talentos da formação ‘leonina’. O jovem lateral esquerdo estreou-se pela equipa principal na época passada, já com Rúben Amorim no comando técnico, e esta época tem sido opção regular no onze inicial perante a saída de Marcos Acuña.

A corrida pelo jovem internacional é intensa. Se a Eurosport avança que Manchester United, Liverpool, Arsenal, Milan e Juventus estão interessados, o AS mencionou, em janeiro, o desejo do Real Madrid. Agora, o Record escreve que o Manchester City é o principal candidato à contratação do jogador.

O jornal desportivo adianta que o Manchester City já fez os primeiros contactos exploratórios com vista a um potencial negócio no verão. As conversas preliminares serviram para expor as condições que podem abrir a porta a um entendimento.

Uma das possibilidades em cima da mesa é a compra de Nuno Mendes, com o jogador a ficar em Alvalade mais uma temporada para ir ganhando rodagem.

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, tem optado por colocar o defesa direito João Cancelo na ala esquerda da equipa. Mendy e Zinchenko, opções de raiz para aquele lugar do terreno, já não devem fazer parte dos planos do técnico espanhol.

Pedro Porro, atualmente emprestado pelo City aos ‘leões’, pode ser um trunfo nas mãos dos ingleses. O Sporting já tinha demonstrado o seu interesse em tornar definitivo o acordo pelo lateral espanhol, mas sem grandes pressas, já que o jogador ainda tem mais um ano de empréstimo em Alvalade. O acordo prevê ainda uma opção de compra de 8,5 milhões de euros.

A oportunidade de baixar este valor não será desaproveitada, escreve o Record. O protocolo de cooperação entre o Sporting e o Manchester City, assinado em 2019, também facilita as conversas entre as duas partes. A parceria tem um foco no scouting e na procura de jovens talentos para ambos.