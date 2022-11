Nuno Mendes fora do Mundial

O lateral Nuno Mendes está de fora do restante do Mundial 2022, após ter contraído uma lesão muscular diante do Uruguai.

O lateral esquerdo Nuno Mendes está de fora do resto do Mundial 2022, após ter contraído uma lesão muscular na perna esquerda frente ao Uruguai.

O jogador não conseguirá recuperar a tempo de disputar algum encontro no torneio.

De recordar que antes do Mundial, Nuno Mendes já tinha sofrido a mesma lesão no PSG, a qual demorou três semanas a tratar. Contra o Uruguai, saiu em lágrimas do campo.