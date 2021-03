Nuno Mendes estreou-se pela seleção portuguesa

O futebolista Nuno Mendes estreou-se esta quarta-feira pela seleção portuguesa, integrando um ‘onze’ que contou com Anthony Lopes e Domingos Duarte, no encontro da primeira jornada do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, diante do Azerbaijão.

O lateral esquerdo do Sporting, de 18 anos, torna-se o 48.º jogador a ser lançado pelo selecionador português, Fernando Santos, para colmatar a ausência de Raphaël Guerreiro, dispensado na véspera devido a problemas físicos, já depois das ‘baixas’ do guarda-redes Rui Patrício e do central Pepe, pelo mesmo motivo.

Como era expectável, Anthony Lopes, o guardião do Lyon, ocupou a vaga deixada por Patrício, que não falhava um ‘onze’ de Portugal em fases de qualificação para Europeus e Mundiais há quase uma década, interrompendo hoje uma série de 46 jogos consecutivos, iniciada em 02 de setembro de 2011, num jogo para o apuramento do Euro2012, com Paulo Bento no comando.

Já Domingos Duarte, central do Granada, cumpriu a segunda internacionalização de ‘quinas’ ao peito, ao lado de Rúben Dias, ‘agarrando’ o lugar do eixo defensivo que pertence, normalmente, a Pepe.