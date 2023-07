Nuno Melo não presta contas nem convocou congresso que prometeu

O grupo de militantes do CDS defensores do “Rigorosamente ao Centro” liderado por Paulo Freitas do Amaral solicitou à Secretaria-Geral no passado mês de Maio, sem qualquer resposta, o número atual de militantes do partido com as quotas em dia com a finalidade de preencher os requisitos mínimos (nº de assinaturas) para convocar congresso com vista à eleição de um novo líder.

Este número atualizado de militantes com as quotas em dia nunca foi conhecido desde que Nuno Melo é líder…

Nas palavras de Paulo Freitas do Amaral, Nuno Melo faz borralha onde achava que havia bonança, tendo quebrado a promessa de realizar o congresso refundador que tinha anunciado aos “sete ventos” no mês de Janeiro deste ano.

Na perspetiva de Paulo Freitas do Amaral, Nuno Melo também atraiçoou os ideais dos fundadores do partido quando com declarações insólitas assumiu poder realizar coligações com o CHEGA nas eleições madeirenses a 24 de Setembro,

Este grupo de militantes que quer recolocar o CDS na sua matriz centrista já foi boicotado em algumas tentativas de palestras com os militantes, tendo sido a última na concelhia da Amadora e tem como prioridades voltar a fazer do CDS um grande partido autárquico como conseguiram fazer Basílio Horta (coordenador autárquico) e Freitas do Amaral (presidente) com a conquista de 43 Câmaras municipais incluindo a capital, 567 juntas de freguesia e 42 deputados na Assembleia da República.

Paulo Freitas do Amaral