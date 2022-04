Nuno Lanhoso espera que cases com um totó

Após “Nem Desgosto do Amor” e “Caso Apareças por Aqui”, Nuno Lanhoso editou agora o seu terceiro e último single antes do lançamento do disco a ser editado em breve.

“Espero Que Cases Com Um Totó” já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

Nuno Lanhoso é um apaixonado pelo piano e pela guitarra e através deles procura ver beleza e poesia na simplicidade do quotidiano e transcrevê-las para as canções que compõe. Cedo descobriu o seu fascínio pela música e pela escrita. Mais tarde virou as atenções para a guitarra e desde então nunca mais parou.

Parte à busca da melodia e do verso perfeito, esperando, no fundo, nunca a encontrar. “Espero Que Cases Com Um Totó”, roça a perfeição do lirismo e melodia, levando-nos ao imaginário das nossas vontades e desejos: tudo o que queremos, com quem queremos.

Cantor, compositor, letrista e instrumentista, Nuno Lanhoso, estreou-se ao vivo na Casa da Música numa sala esgotada a 27 de Janeiro.