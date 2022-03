Nuno Lanhoso edita o terceiro single do primeiro álbum a estrear em breve

Após a sua apresentação ao público português com Nem Desgosto do Amor e Caso Apareças por Aqui, Nuno Lanhoso edita esta sexta-feira o seu terceiro single antes do lançamento do disco a ser editado em breve, “Espero Que Cases Com Um Totó”.

“Espero Que Cases com um Totó” leva-nos ao imaginário das nossas vontades e desejos, tudo o que queremos, com quem queremos. Um momento em particular inspirou Nuno Lanhoso a escrever a canção:

«Houve um certo dia em que, num momento de intimidade, me disseram literalmente das frases mais bonitas, e ao mesmo tempo das mais estranhas, que já ouvi – “estou a sentir borboletas no nariz”. Ninguém sente borboletas no nariz. Na barriga ainda vá que não vá, no nariz é porque deve ser especial.

Lembro-me de pensar “é isto que eu quero pra mim”. E mais? O que é que quero mais? Fiz literalmente uma lista. Uma lista de tudo o que eu quero, com a pessoa que eu quero. E se a relação correr mal? Se correr mal sê feliz, não fiques só…»

Cantor, compositor, letrista e instrumentista, Nuno Lanhoso, estreou-se ao vivo na Casa da Música numa sala esgotada a 27 de Janeiro. Cedo descobriu o seu fascínio pela música e pela escrita num velho piano. Mais tarde virou as atenções para a guitarra e desde então nunca mais parou.