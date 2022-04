Nuno Gomes Garcia ganha residência literária Jean Monnet

Nuno Gomes Garcia, de 44 anos, é um escritor português a viver em França que ganhou o concurso de residência literária Jean Monnet e vai representar Portugal no Festival de Literaturas Europeias de Cognac.

O festival foi criado em 1988 no sudoeste da França, no centenário do nascimento do europeísta Jean Monnet (1888-1979), e este ano decorre de 17 a 22 de novembro de 2022, tendo como objetivo promover a literatura europeia.

O estudante de história e arqueologia, natural de Matosinhos, mostra-se satisfeito com o prémio e refere teve “a rara sorte de ter sido escolhido como o autor português que terá a responsabilidade de representar a terrinha na Residência Jean Monnet, no mês que antecede o Festival de Cognac, que este ano terá Portugal como país convidado”.

“Estarei durante um mês na belíssima cidade de Cognac a conversar com os leitores em livrarias e bibliotecas sobre a literatura portuguesa, a nossa língua, o ‘La Domestication’, o ‘Sabino’ e tudo o que vier à rede”, disse ainda.

Nuno Gomes Garcia foi também finalista do Prémio Leya, em 2014, com o seu segundo romance “O dia em que o sol se apagou”.

Em maio chegará às livrarias de França o livro “O Homem Domesticado”, traduzido por Clara Domingues, e que em França se chama “La Domestication”.

Este é o seu terceiro livro e promete alguma polémica, com o autor a desenvolver o tema baseado na ideia que “a sobrevivência da humanidade vai depender da absoluta submissão do homem à mulher”.

Nesta obra, o autor avança com o imaginário inverso do machismo: o “domínio feminista”, em que “mulheres se tornaram senhoras do mundo e submetem os homens à condição de escravos”.

Neste livro, o autor imaginou um cenário em que “Marine alcança o poder, dando início a uma nova era em que a sociedade se desumaniza e os conceitos de amor e amizade deixam de fazer sentido”. As mulheres dominam os “machos que vivem no medo e na ignorância”, são eles que “lavam, cozinham, obedecem, calam, e saem à rua cobertos da cabeça aos pés”, segundo a editora.

Em 2021, no seu quarto romance “Zalatune”, questiona os limites da democracia, e problemas como as alterações climáticas, racismo, xenofobia, refugiados e a emancipação sexual da mulher. O autor criou uma realidade imaginária de uma ilha, em que tudo está organizado de uma forma opressiva, assustadora ou totalitária.

Na ilha de Ínsula, “perdida algures no Mediterrâneo, onde os estrangeiros são inimigos, a procriação é uma missão patriótica, a pena capital foi instaurada e a internet foi substituída por uma intranet insular”.

Numa recriação de George Orwell, o primeiro-ministro é vigiado 24 horas por dia por um circuito de televisão para garantir a total transparência do poder”.

Portugal está este ano em destaque no festival da região da Nova Aquitânia com duas conferências sobre o país: “Portugal entre o Atlântico e a Europa”, por Yves Léonard, e “Descoberta da Literatura Contemporânea Portuguesa”, por Michel Chandeiregne.

