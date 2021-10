Nuno Gama lança coleção resiliente inspirada no Alentejo

A coleção “Resiliente” do estilista português Nuno Gama são várias peças inspiradas na imensidão da planície alentejana.

“De regresso às origens, encontrámos inspiração na paz de espírito da imensidão da planície Alentejana e na transposição de alguns detalhes que nos remontam, à autenticada da sua essência”, diz o criador que recorda que todos nós alterámos regras da vida “numa consciência única de sustentabilidade”.

O formalismo de Nuno Gama mantém-se intocável, mas opcional, contra novas influências mais descontraídas, que inspiram liberdade de movimento.

“Virámos o casaco e despejámos bolsos, avaliando o que devemos realmente levar e que herança deixar”, explica o designer português, explicando que por isso usou “matérias certificadas desde a origem/processos, até ao consumidor final, através de reciclagens, reaproveitamentos ou na promoção do produto nacional”.

Na coleção regista-se uma entrada em força do tencel, em contraposição com fibras naturais, sustentáveis e a excelência do merino nacional. A nova linha de calçado é, por seu lado, quase de 100% sustentável.

“Sobre a imensidão de um céu azul crepuscular, invocamos a compaixão da mãe Terra através dos campos lavrados onde crescemos, aprendendo com o verde natureza a distinguir o certo/errado separando trigo e deixando que a alegria do cheirinho a esteva perfume a alma, recordando assim o poder da simplicidade”, define Nuno Gama a sua coleção explicando que “é aqui que me reforço e é daqui que parto, pois, apesar de todas as contingências ficou tudo como estava, nem homens cortaram veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais… Somente, esquecida das dores, a minha Mãe sorriu e agradeceu”.

