O clube londrino anunciou, esta quarta-feira, a contratação do português Nuno Espírito Santo como treinador do Tottenham para as próximas duas temporadas.

O técnico luso, de 47 anos, tinha treinado na temporada passada o Wolverhampton, que será agora dirigido por Bruno Lage.

O Tottenham foi treinado por José Mourinho até há dois meses atrás.