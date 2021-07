Nuno da Câmara Pereira prepara novo trabalho de originais

Nuno da Câmara Pereira, encontra-se em estúdio a gravar o seu próximo álbum, com edição marcada para outubro.

Trinta e nove anos passados do lançamento do primeiro álbum de originais editado pela Valentim de Carvalho, já teve oportunidade de contar com convidados reconhecidos nos seus discos, tais como: Snowy White (o Pink Floyd seu amigo), Rossana, a cubana Lucrécia, a andaluza Yolanda e Rui Veloso, entre outros.

Hoje, Nuno da Câmara Pereira, com 70 anos de idade e 44 de profissão, está a gravar aquele que será o seu 20º álbum numa carreira profissional de décadas, iniciada continuamente desde 1977.

Podemos reconhecer em Nuno da Câmara Pereira o “cantor de Charme” que a nova música portuguesa reencontra e que o Fado desde sempre lhe reconheceu, não esquecendo a sua passagem pela Assembleia da Republica, quando conseguiu para toda a música portuguesa, fazer aprovar o seu projecto da “Lei da Radio”, que veio a conseguir a mudança do paradigma de 4% para mais de 40% na sua respectiva divulgação em todas as Rádios, valendo-lhe então alguns dissabores, mas que hoje toda a música portuguesa em seu sucesso lhe pode reconhecer.

A acompanhá-lo em estúdios estão os músicos, Fernando Silva na guitarra portuguesa, Carlos Garcia na viola de fado e Fernando Calado no baixo.