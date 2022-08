Nuno Borges prossegue caminho em Liberec

O tenista português Nuno Borges, segundo cabeça de série, qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio de Liberec, ao vencer o cazaque Timofey Skatov na estreia na prova checa do circuito Challenger.

Nuno Borges, que subiu ao 106.º lugar no ranking mundial, a melhor classificação na carreira, impôs-se em dois rápidos ‘sets’, por 6-1 e 6-3, fechando o encontro sem sofrer uma única quebra de serviço, após uma hora e 16 minutos no ‘court’ em terra batida.

O tenista português, de 25 anos, quebrou por duas vezes em cada parcial o serviço de Skatov, 245.º classificado na hierarquia da ATP, que tinha vencido o único confronto anterior entre ambos, em setembro de 2021, em Kiev, por 6-7 (5-7), 6-4 e 6-4.

Na segunda ronda do torneio de Liberec, equivalente aos oitavos de final, Nuno Borges vai defrontar o vencedor do encontro entre o húngaro Fabian Marozsan, número 251 do mundo, e o ‘wild card’ checo Michael Vrbensky, 398.º classificado do ranking.

