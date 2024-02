Nuno Borges fica pelos oitavos de final do Delray Beach

O tenista português Nuno Borges, 46.º do ranking mundial, foi na quarta-feira eliminado nos oitavos de final do torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, ao perder com o anfitrião Taylor Fritz, nono.

Nuno Borges foi derrotado pelo primeiro cabeça de série em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-4, num embate que durou uma hora e 32 minutos.

O jogador luso começou muito bem o encontro e foi o primeiro a conseguir um ‘break’, no sétimo jogo, mas, a vencer por 5-4 e 40-30, no seu serviço, desperdiçou um ‘set point’ para arrebatar o primeiro parcial por 6-4.

Fritz conseguiu o ‘break’ no 10.º jogo e, depois, acabou por prevalecer no ‘tie break’, no qual os dois jogadores não permitiram qualquer ‘mini break’ nos primeiros 10 pontos, com o português a ceder ao 11.º, para acabar derrotado por 7-5.

O atual número 1 luso atuou este ‘desaire’ e começou da pior forma o segundo ‘set’, sofrendo um ‘break’, que viria a ser o único que do segundo parcial.

Nos quartos de final, Taylor Fritz vai defrontar o australiano Rinky Hijikata, 84.º ATP.