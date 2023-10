Nuno Borges é 75º no ranking mundial

O tenista Nuno Borges desceu um lugar no ranking mundial, para 75.º, mas continua a ser o único português no top 100 da classificação da ATP, órgão regulador global do ténis profissional masculino. Divulgada esta segunda-feira, a lista continua a ser liderada pelo sérvio Novak Djokovic.

Nuno Borges, de 26 anos, que tem como melhor posicionamento a 63.ª posição, alcançada em abril, permanece como inquestionável número um nacional, uma vez que o segundo melhor representante luso, Frederico Silva, ocupa o 233.º posto, após ter descido três.

O jovem Henrique Rocha, de 19 anos, que iniciou o ano no 850.º lugar, juntou-se no top 300 aos compatriotas Frederico Silva, Gonçalo Oliveira (subiu de 242.º para 241.º) e João Sousa (caiu de 274.º para 275.º), depois de ‘galgar’ 31 posições para 288.º, desde a atualização anterior.

Djokovic manteve-se no topo do ranking, imediatamente à frente do espanhol Carlos Alcaraz e do russo Daniil Medvedev, segundo e terceiro classificados, respetivamente, num top 10 que sofreu uma única alteração, com o norte-americano Taylor Fritz a subir ao nono lugar, por troca com o alemão Alexander Zverev (10.º).

Na hierarquia feminina, o pódio também se manteve inalterado, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a permanecer na liderança, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff, segunda e terceira colocadas, respetivamente.