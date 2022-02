Nunca tantos ilegais cruzaram o Canal da Mancha

Um número recorde de mais de 28.000 imigrantes chegou a Inglaterra em 2021 depois de atravessar o Canal da Mancha em pequenas embarcações, revelou esta quinta-feira o Ministério do Interior britânico, um indicador que disparou nos últimos quatro anos

Um total de 28.526 pessoas fizeram a travessia do Canal do Mancha de forma irregular no ano passado, um número bastante mais expressivo quando comparado com os valores registados nos três anos anteriores – 8.466 em 2020, 1.843 em 2019 e 299 em 2018 –, segundo o ministério, publicando os dados pela primeira vez.

O fenómeno desenvolveu-se fortemente após o encerramento do porto de Calais, no norte da França, e do Eurotúnel, que os migrantes usavam regularmente, escondendo-se em veículos.

Só em novembro de 2021, um recorde mensal de 6.971 pessoas chegou à costa inglesa a bordo de pequenas embarcações insufláveis, apesar dos perigos relacionados com a densidade do tráfego naval, as fortes correntes e a baixa temperatura da água.

Alguns migrantes pagaram com a vida, como no final de novembro, quando o naufrágio de um barco resultou em 27 mortos, o acidente mais mortífero verificado no Canal.

No ano passado, de todas as chegadas, 75% eram homens com idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos, 7% mulheres e 12% crianças, principalmente meninos.

Embora os iranianos tenham sido a nacionalidade da maioria das chegadas em 2018 e 2019, o Ministério do Interior disse que desde então viu uma maior diversidade de nacionalidades.

Em 2021, cerca de 30% eram iranianos, 21% iraquianos, 11% eritreus e 9% sírios.

O ministério destaca, no entanto, que as chegadas por via marítima são apenas um dos meios utilizados para chegar ilegalmente ao território britânico, e que “não é possível saber a dimensão exata da população ilegal, nem o número total de pessoas que entram irregularmente”.

O Governo britânico quer tornar essas travessias “impraticáveis” através de uma proposta de lei controversa, atualmente no Parlamento, que promete medidas mais duras contra os traficantes, mas também contra os imigrantes que chegam ilegalmente.

Estas travessias são também um tema regular de tensão entre Paris e Londres, considerando as autoridades britânicas insuficientes os esforços empreendidos pelo lado francês para impedir o embarque de migrantes.