O ex-ministro Pedro Nuno Santos assegurou que nunca sentiu falta de solidariedade do primeiro-ministro, António Costa, e que o pedido de demissão foi decisão sua.

Durante a audição na comissão parlamentar de inquérito à TAP, Pedro Filipe Soares questionou o antigo ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre o email do seu antigo secretário de Estado Hugo Mendes sobre uma alteração de um voo do Presidente da República e que mereceu duras críticas do primeiro-ministro, António Costa.

“Eu tinha e tenho uma boa relação com o primeiro-ministro. Vou sempre vendo muitas leituras (…) Nunca senti falta de solidariedade do primeiro-ministro”, assegurou Pedro Nuno Santos.

O antigo governante reiterou que a decisão de se demitir na sequência da polémica indemnização de 500.00 euros paga à ex-administradora da TAP Alexandra Reis foi sua: “Quando decidi demitir-me, demiti-me”.

Sobre o e-mail de Hugo Mendes, Pedro Nuno Santos partilhou que “foi infeliz”, tal como disse na véspera o seu antigo secretário de Estado na mesma comissão de inquérito, mas sublinhou que “Hugo Mendes é muito mais do que aquele email” e que este “não o define”.

Mais à frente, e apesar de a resposta ser ao deputado do PS Hugo Carvalho, o antigo governante voltou a falar para Pedro Filipe Soares e, numa alusão à geringonça, atirou: “foi bom enquanto durou”.

Com os apartes dos partidos da direita, Pedro Nuno Santos foi mais longe: “correu bem para o país e para o povo português. A memória que os portugueses têm desses quatro anos foi uma memória boa”.