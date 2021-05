Nunca ninguém tinha marcado tantos golos pelo Eintracht Frankfurt

A tarde de sábado não foi feliz para o Eintracht Frankfurt, que perdeu por 4-3 na visita ao reduto do já despromovido Schalke 04, mas André Silva, que bisou, saiu do relvado com uma marca histórica.

Ao atingir os 27 golos na presente edição da Liga alemã, o internacional português tornou-se no melhor marcador de sempre do Eintracht num só campeonato, superando o anterior máximo de 26 golos, que pertencia a Bernd Hozelbein e era datado de 1976/77.

De salientar ainda que André Silva já apontou mais golos esta época do que nas últimas duas combinadas.

O avançado é, a uma jornada do fim, o segundo melhor marcador da Bundesliga, atrás de Robert Lewandowski, que soma 40 tentos, e à frente de Haaland, com 25.