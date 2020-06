Nunca houve um mês de maio tão quente, até na Sibéria

A nível mundial, o mês de Maio de 2020 foi o mais quente já registado comparativamente à média compreendida no período entre 1981 e 2010.

De acordo com dados do programa europeu “Copernicus”, de observação por satélite da Terra, verificaram-se máximos de 0,63°C acima da média.

As temperaturas mais atípicas foram registadas em partes da Sibéria, onde os termómetros marcaram subidas de até 10°C acima da média, no Alasca e na Antártida.

Na Europa, apesar de uma primavera com temperaturas acima da média, o mês de maio foi um pouco mais frio do que a média global, mas é notória uma divisão geográfica.

Registaram-se temperaturas acima da média em grande parte dos países do sudoeste e do nordeste europeu. Abaixo da média ficaram territórios da Escandinávia aos Balcãs, passando pela costa norte do Mar Negro.