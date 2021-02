Este cabritinho ia ser o almoço da família Guimarães no dia de Natal. Agora vai ter uns anos de vida pela frente graças á pandemia e ao confinamento. Anda feliz e é bem tratado.

Moral da história: nunca faças amizade com um animal que um dia vais devorar. Dá-te sentimentos de culpa e ficas com pena de seres carnívoro.

Por essas razões, que nunca contei ao Sniky que uma vez, no Oriente, jantei uma refeição de cachorro. Passaria a olhar para mim com outros olhos e menos confiança, nao fosse eu andar com fome e não houvesse comida no frigorifico.

Da mesma maneira que eu nunca teria uma relação de amizade ou proximidade com um antropófago.