Nunca é demais saber mais locais com pastéis de nata no Reino Unido

Chegou mais um sabor de Portugal ao leste de Inglaterra. Conheça o Batista – The Barista, o novo café português no condado de Norfolk.

Ana e Fernando Batista vivem no Reino Unido há 16 anos, mas apenas abriram o novo café há pouco mais de um mês. Apesar de ser um projeto dos dois, é a esposa que dedica mais tempo à casa.

Fernando relembra ao Great Yarmouth Mercury que chegaram a ter um negócio parecido em Portugal. “É o nosso primeiro café em Inglaterra, um negócio familiar adequado. Estamos a ajudar-nos uns aos outros dentro da família para garantir que os nossos clientes obtêm a melhor qualidade possível”.

O casal trabalhava para uma empresa de carne de peru antes de abrir o café. Foram tendo outros cargos entretanto, sendo Fernando ainda hoje um profissional de saúde mental no NHS. Mesmo sendo também seu, o marido refere que é um projeto da mulher. “É o projeto da minha esposa, na verdade. Estou a ajudá-la a fazer tudo funcionar, mas eventualmente a Ana vai administrar o café sozinha. Tenho dois empregos no momento!”, referiu com sentido de humor.

Ana era estafeta de encomendas antes de abrir o café, por conta própria. Contudo, deixou de ser uma vida sustentável pelo aumento do custo da gasolina e a manutenção do salário. Nessa altura, o espaço onde é hoje o café ficou disponível, e o casal arriscou. “Mesmo com a guerra e a crise financeira, sentimos que seria o que devíamos fazer”, refletem Ana e Fernando.

Mantêm-se confiantes com o futuro, sobretudo com o início do verão daqui a pouco tempo. Ana liga os fornos todos os dias às 5h00 para fazer os croissants, as bolas de berlim, os rissóis e fritos, torta de laranja e, como é óbvio, os pastéis de nata, que têm muito sucesso. Fernando ajuda de manhã, antes de seguir para o trabalho.

O casal pode contar ainda com a ajuda da filha mais velha: Patrícia, de 26 anos. “As pessoas gostam de um bom café e de boa comida”, ressalva Fernando. “Temos recebido um feedback muito bom e negócios repetidos, o que significa que estamos a fazer algo certo!”.

O café está em Great Yarmouth, perto do rio Yare, e está aberto todos os dias das 8h30 às 17h00, com horários menores ao fim-de-semana.

#portugalpositivo