Nunca a Igreja portuguesa foi tão digital

Uma aplicação no telemóvel pode permitir aos párocos portugueses saber a dimensão da assembleia na próxima celebração e assim pode preparar o lugar de culto com melhores condições de segurança e conforto. O tema está hoje em análise na rubrica “Ligados em Casa”, sobre o esforço que liga um pároco e um programador na afinação de uma ferramenta que visa facilitar o funcionamento da comunidade cristã.

Nelson Rodrigues é responsável pela Peakit, uma empresa de software que já trabalha no domínio do software de gestão paroquial; a alteração de rotinas e procedimentos levou este antigo colaborador do jornal ‘Diário do Minho’ a pedir aos párocos sugestões e ideias para melhorar as potencialidades de um serviço que já lhes presta. O padre Miguel Ângelo Oliveira foi um dos que respondeu ao desafio.

“A base informática que utilizamos na paróquia já permitia registar inscrições, mas entendemos que, no atual momento, esta ferramenta poderia ser melhorada” refere o pároco de Nogueiró e Tenões na Arquidiocese de Braga.

Nelson Rodrigues – que já apoia as comunidades com o software Kyrios ChMS – atualizou a aplicação para telemóvel com uma funcionalidade que permite informar sobre a intenção de participar em determinada Missa.

“A ideia não é excluir ninguém, mas otimizar os espaços e permitir aos párocos uma noção antecipada da sua assembleia para evitar surpresas e eventuais soluções de improviso que poderiam pôr em causa a segurança das pessoas” explica.

O pároco de Nogueiró e Tenões, reconhece que a ideia é boa embora a sua utilização pelos fiéis ainda esteja no início.

O padre Miguel Ângelo Oliveira também recusa a ideia de a aplicação funcionar como uma reserva de lugares na Igreja: “Não é disso que se trata, mas apenas de gestão do espaço”.

“Esta gestão permite a escolha do local mais apropriado. Poderia celebrar ao ar livre, mas constato que não vou ter muitas pessoas e que o espaço da Igreja é suficiente”, acrescenta o sacerdote.

As equipas de acolhimento e o secretariado da paróquia também estão a trabalhar com este software e assim antever a próxima a assembleia da celebração.

Nelson Rodrigues, sublinha que a utilidade destes programas informáticos vai além da simples ferramenta de gestão e organização da paróquia.

“O software quer se ponto de ligação entre o pároco e os fiéis, ser um canal de comunicação por onde circula informação em ambos sentidos”, refere.

Para o padre Miguel Ângelo, tudo o que significa modernização causa sempre estranheza e desconfiança para alguns: “Imagino que isso aconteceu quando inventaram o livro impresso e mesmo hoje, nós, padres, ainda temos algum pudor em levar um tablet para o altar”.

O sacerdote Miguel sustenta que a técnica permite uma aproximação e uma mediação que de outra forma se tornaria mais difícil ou mesmo impossível.