Num contexto de crise os melhores líderes são ambidextros

A sempre inspiradora Mckinsey lançou esta semana um novo artigo, intitulado ”Strategic courage in an age of volatility”, ou “Coragem Estratégica numa Era de Volatilidade”.

Os efeitos da guerra, o retorno da inflação, a mortífera pandemia global, e as disrupções da cadeia de valor, obrigam todas as empresas a reavaliar a sua proposta de valor e modelo de negócio. Este ambiente conjugado de “choques”, criou talvez o contexto mais desafiante de sempre para os líderes e para as equipas de gestão. Estamos verdadeiramente numa nova era, numa era de volatilidade!

Há dois tipos de líderes a emergir:

“Esperar para Ver” – Aqueles líderes que são prudentes e assumem uma postura defensiva ao lidar com a incerteza e com a volatilidade, muito focados nas ameaças e adversidades. Na gestão estratégica focam-se, portanto, em planos de resiliência, gestão do balanço, medidas de curto prazo e monitorização estreita da inflação.

“Ambidextros” – Embora também tomando ações defensivas, aproveitam o contexto volátil para galvanizar ação em torno de novas oportunidades, com ações inovadoras fortes e de rejuvenescimento. Estes líderes, numa linguagem futebolística, jogam num futebol total, à defesa e ao ataque.

A pesquisa da Mckinsey sugere que a abordagem “Esperar para Ver” conduz a resultados medianos, mas melhor do que os lideres apenas “ofensivos”, que obtêm alguns sucessos misturados com movimentos catastróficos.

Os melhores líderes são portanto os ambidextros, prudentes na gestão da diversidade e agressivos procurando o crescimento sustentado – pensam a longo prazo, na próxima década e não apenas no próximo mês… Estão a reavaliar o posicionamento estratégico, com algumas realocações corajosas e dramáticas de recursos, reimaginando a sua força de trabalho e talento pós-covid numa perspetiva de inovação e crescimento.

Na TOWS & TOOLS sabemos que os desafios da gestão corrente deixam por vezes pouco espaço e tempo para que os gestores encontrem as respostas. Por outro lado, também nenhuma organização deve ser uma "ilha" – temos o propósito de providenciar o terreno fértil para o pensamento criativo e para o reposicionamento dinâmico dos modelos de negócio e respetiva Inovação.

