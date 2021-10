Foram precisos 40 anos de excesso de consciência ambiental, cuidados extremos, o diabo a quatro, o fim do mundo, the day after e muitos invernos, frio, gente morta (de qualquer das formas) e preços impossíveis apesar da excelência do galamba para se começar a desenhar no horizonte o alvor da mensagem “Nuclear é a solução”, em voz baixinha, “Nuclear é a solução”, mas mesmo muito baixinho, ui, nuclear é a solução, precisais de óculos, olhai aqui, nuclear é a solução… de vários quadrantes.

Miucha Baldinho