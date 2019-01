Novos voos da TAP para Bélgica, França e Alemanha

As novas ligações diretas da TAP do Porto para Bruxelas, Lyon e Munique já estão à venda, arrancando os voos para a capital belga a um de julho e para as cidades francesa e alemã a um de setembro.

Em comunicado, a companhia aérea portuguesa adianta que os voos para Bruxelas terão duas frequências diárias, com partidas do Porto às sete da manhã e às 17:35 e chegada à capital belga às 10:30 e 21:05, respetivamente.

Os voos para Lyon serão também diários, com dois horários (saídas do Porto às seis e meia da manhã e 18:30 e chegada à cidade francesa às 09:35 e 21:35), enquanto para Munique a operação da TAP arranca com um voo diário, com partida do Porto às 12:15 e chegada à Alemanha às 15:55.

Segundo a companhia, este reforço de ligações a partir do Aeroporto do Porto eleva para 19 o número de rotas diretas operadas pela TAP do Porto para a Europa, para os EUA e para o Brasil, num total de 288 frequências semanais.

As novas rotas que a TAP inaugura este ano a partir do Porto traduzir-se-ão num aumento de 34% de ligações diretas daquela cidade à Europa comparativamente com 2018, ano em que a companhia já tinha aumentado o número de voos, com o arranque da operação para Barcelona, Londres (Aeroporto de London City), Milão e Ponta Delgada.

Este reforço acontece após um período de redução da operação da TAP no aeroporto Sá Carneiro, onde em 2016 a companhia suprimiu as rotas para Barcelona, Milão, Roma e Bruxelas por serem “deficitárias”, numa decisão duramente criticada no Porto, nomeadamente pelo presidente da câmara, Rui Moreira.

De acordo com a companhia aérea, este investimento no Porto “é também possível graças ao reforço de aeronaves”, já que a TAP receberá 37 novos aviões até ao final deste ano e 71 até 2025.

“A nova frota permite à companhia voar para novos destinos e reforçar frequências”, destaca, apontando São Francisco, Washington e Chicago como os novos voos já à venda na América do Norte e as novas rotas já anunciadas para este ano com destino a Nápoles, Tenerife, Telavive, Dublin e Basileia.