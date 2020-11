Novo vídeo do grupo luso-luxemburguês: JMP estão “na praça”

Vinte anos depois de ser fundado, o projeto JMP voltou este ano à cena musical do Luxemburgo. Conhecidos como a seleção portuguesa do rap do Luxemburgo, os JMP são um dos mais originais grupos de rap e hip-hop do país, e o primeiro a cantar em português.

O projeto começou no ano 2000, tendo desde então publicado três álbuns: “Tenta dar competência”, “Cara podre” e “Realidades e consciência”.

Os JMP acabam agora de lançar um novo vídeo intitulado “Na Praça”, no qual o grupo recorda a sua história mas fala também daquilo que os membros do projeto são agora, 20 anos depois. “A bandeira do rap”, é assim que os JMP se definem explicando que são “hoje pais de família”, mas não é por isso que a banda deixará de estar presente, para “representar a nova geração e a velha guarda”.

Os JMP pisaram mais de 100 palcos para outros tantos concertos durante dez anos, mas no final de 2010, Faxon e Fizé, os dois lusodescendentes por trás dos JMP lançaram projetos a solo. Vinte anos depois do primeiro álbum, o grupo juntou-se e lançou um teledisco “Até à última”, e agora “Na Praça”, que pode ver e ouvir abaixo.

Siga os JMP – @Oficial.jmp – no Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, e veja aqui o novo vídeo da banda portuguesa do Luxemburgo: