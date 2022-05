Novo treinador não risca Ronaldo

Erik Ten Hag, novo treinador do Manchester United, colocou um ponto final nos rumores que colocavam CR7 na porta de saída do clube inglês, por opção técnica, no final da presente temporada.

Ao The Telegraph, Ten Hag elogiou a qualidade, a importância, a mentalidade e as estatísticas do capitão da seleção portuguesa, tendo prometido manter a base da equipa e fazer com que os melhores jogadores possam jogar juntos.

A transferência de Ronaldo para o Manchester United no verão passado dividiu opiniões entre os adeptos de futebol. Apesar dos 24 golos marcados em 37 aparições pelos diabos vermelhos, ainda há quem considere que a presença regular do craque português no onze inicial não beneficia o conjunto inglês.