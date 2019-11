Novo Toyota C-HR: cada vez melhor

Lançado em 2016, o Toyota C-HR foi um sucesso de vendas instantâneo na Europa. Mais de 400 mil unidades depois, das quais 95% estavam equipadas com uma motorização híbrida.

O best-seller da Toyota surge agora renovado pela equipa de engenharia da Toyota Europa. Os clientes europeus são os mais exigentes, e por isso, nesta renovação apresentada em Portugal, a Toyota decidiu melhorar alguns dos aspetos que os europeus mais privilegiam: design, conforto e condução mais envolvente.

A Toyota apresenta também neste final de ano o motor 2.0 Hybrid Dynamic Force com 184 cavalos e 190 Nm de binário. A tecnologia híbrida da Toyota encontra-se no seu estágio de desenvolvimento mais avançado de sempre neste grupo propulsor — 41% de eficiência térmica para o motor 2.0 l de quatro cilindros e uma máquina elétrica capaz de locomover o Toyota C-HR em modo 100% elétrico até 80% do tempo em cidade.

Os consumos baixos são um reflexo direto destes indicadores e surpreendem. Ainda para mais tendo em consideração que estamos na presença de um sistema capaz de desenvolver 184 cv de potência máxima combinada e cumprir os 0-100 km/h em apenas 8,1s.

Em cidade, ao contrário do que é habitual noutras soluções, os consumos alcançados pelo C-HR são mais baixos do que em estrada. Daí que não seja de estranhar que em várias capitais europeias o parque circulante de táxis seja composto por uma quota substancial de modelos híbridos.

Consumos baixos que aliados à simplicidade mecânica desta solução (a caixa CVT não requer manutenção e não tem embraiagem) e aos 10 anos de garantia sem limite de quilómetros, podem ser decisivos na escolha de muitos consumidores.

A bordo, a adoção do sistema multimédia 2019 da Toyota permite agora a integração de smartphones através de Apple CarPlay e Android Auto (ainda não disponível em Portugal). Este sistema permite ainda atualizações de mapas online (‘Over The Air’) do sistema de navegação. Durante três anos, as atualizações são gratuitas.

Se está no Luxemburgo ou na Grande Região e quer descobrir o Toyota C-HR contacte a garagem Toyota CAR Avenue em Foetz e diga que vai da parte do BOM DIA.