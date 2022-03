Novo Toyota bZ4X já em pré-reserva

Toyota bZ4X chega em junho e já pode ser pré-reservado. É o primeiro modelo com a nova bateria bZ e abre uma gama de novos veículos elétricos na marca.

“bZ” é o nome dos novos automóveis da Toyota, que se referem à nova família Zero emissões (beyond Zero). O Toyota bZ4X anuncia-se com uma bateria de 71,4 kWh, com mais de 500 kms de autonomia.

Fruto da eficácia, tanto do motor como do sistema de gestão de energia, o Toyota bZ4X garante consumos na ordem dos 14,3 kWh, como refere o turbo.pt.

Sobre o carro, é de recordar que assenta numa nova plataforma dedicada para veículos a bateria. E que também permite ao crossover não apenas exibir uma maior altura ao solo e posição de condução mais elevada, como um design de destaque, e sendo versátil, espaçoso e com o desempenho de um verdadeiro SUV.