Novo terramoto volta a sacudir o Japão

Um terramoto de magnitude 5,3 abalou hoje Ishikawa, prefeitura no centro do Japão afetada pelo sismo de segunda-feira que fez pelo menos 98 mortos, anunciou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O novo sismo ocorreu às 05:26 horas locais (20:26 de sexta-feira em Lisboa) com epicentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade na península de Noto, ainda de acordo com a JMA.

As autoridades locais não comunicaram quaisquer danos causados pelo terramoto de hoje, nem interrupções adicionais nas redes de transporte rodoviário ou ferroviário.

Muitas destas infraestruturas continuam danificadas desde o terramoto de segunda-feira, o que está a dificultar os trabalhos de busca e resgate dos desaparecidos.

Cerca de 240 pessoas afetadas por este sismo continuam desaparecidas.