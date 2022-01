Novo tema de The Black Mamba

Depois de “Love is On My Side” and “Crazy Nando”, The Black Mamba lançam agora “Sweet Amsterdam”, o terceiro single do quarto álbum da banda “Last Night In Amsterdam”.

A música já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

“Sweet Amsterdam” conta a história de dois amigos que decidiram, no início dos anos 70, deixar tudo para trás e partir numa nova aventura em direção a Amesterdão, uma das capitais hippies do mundo.

Juntos, quebraram as correntes que os aprisionava a empregos sem saída e a uma vida comum e partiram numa viagem só de ida.

A química que lhes é reconhecida, aliada a uma vasta experiência musical, permitiu a The Black Mamba percorrer os universos do blues, do soul e do funk, na adaptação das suas raízes e ambientes. Em pouco mais de dez anos, a banda tornou-se um dos nomes mais importantes do panorama musical português e é mais do que previsível que assim se mantenha por largos anos.