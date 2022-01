Novo single de Cremilda Medina

A cantora caboverdiana Cremilda Medina escolheu o último dia do ano de 2021 para brindar o seu público com um novo single.

Depois de mais um ano atípico para a cultural, Cremilda Medina decidiu editar “Xandinha”, uma composição que está registada na SPA (Sociedade Portuguesa de Autores) e na SCM (Sociedade Cabo-Verdiana de Música) em nome de Amândio Cabral, mas que é dada na gíria popular como sendo a música de Amândio Cabral e a letra de Dante Mariano, onde este retrata o amor pelos “Odjos de Xandinha”.

“Não queria terminar o ano sem deixar uma prenda a todos aquelas que me têm acompanhado nesta caminhada, então surgiu a ideia de “Xandinha”, uma composição que fala do amor, de doçura e magia, que também combina com a época que estamos a viver…” revela Cremilda Medina.

No ano em que esteve nomeada nos CVMA Cabo Verde Music Awards e nos IPMA – Internacional Portuguese Music Awards – e tendo pisado vários palcos em Cabo Verde e na diáspora, Cremilda despediu-se assim de 2021, com uma morna ao seu estilo, na sua voz doce.