Novo Secretário de Estado das Comunidades veio ao Reino Unido

Terminou este domingo a visita de quatro dias do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP) ao Reino Unido. Entre reuniões na embaixada e visitas culturais, Paulo Cafôfo passou por uma comunidade da sua ilha, a Madeira.

No roteiro que o SECP designou como “Portugal no mundo – caminhos para a valorização das Comunidades Portuguesas”, a visita em Londres começou no restaurante Ka Te Espero e no Centro Desportivo Cultural Português, onde refere ter-se “sentido em casa” com bandeiras madeirenses, os tradicionais brinquinhos e poncha.

Noutra das áreas que o secretário de estado quis destacar está a “Educação e Língua Portuguesa”, sendo também o próprio professor. Nesse âmbito, esteve na Anglo-Portuguese School of London, numa parceria entre o governo britânico e o Instituto Camões, que apresentou nas redes sociais como um “reflexo das boas relações entre os dois países e da importância reconhecida à Língua Portuguesa”.

Em reunião com a Cônsul-Geral de Portugal em Londres, Cristina Pucarinho, o SECP reforçou a ideia de modernizar o estado e os postos consulares. “Acredito que os novos mecanismos como o e-Cônsul e o e-Visa, plataformas digitais eletrónicas, vão aliviar os constrangimentos que os serviços enfrentam, muito devido à pandemia e, em Londres, agravados de sobremaneira pelo Brexit”, referiu Paulo Cafôfo no Facebook. Destacou também o trabalho do específico consulado, que é, segundo o próprio, “o número um na emissão de passaportes e número dois na emissão de Cartões de Cidadão”.

Já noutra visita a uma instituição portuguesa no Reino Unido, desta vez a embaixada, o SECP e a comunidade portuguesa foram recebidos pelo novo embaixador português no país, Nuno Brito, com um Madeira de Honra.

A visita ao Reino Unido terminou no 44º aniversário do Clube Português “A Família”, a associação portuguesa mais antiga no país. Paulo Cafôfo relembrou que foi restabelecida por um comendador madeirense, soprou as velas e ainda cortou o bolo de aniversário.

#portugalpositivo