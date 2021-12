Novo responsável pelo ensino em Los Angeles é português

O emigrante português Alberto Carvalho foi escolhido como novo superintendente do distrito escolar unificado de Los Angeles, o segundo maior dos Estados Unidos, com mais de 660 mil alunos.

Alberto Carvalho deixa assim o cargo de superintendente do distrito escolar de Miami-Dade, na Florida, no qual passou os últimos 14 anos.

“Foi o privilégio de uma vida ser superintendente das escolas públicas de Miami-Dade”, afirmou Carvalho, no comunicado lançado pelo conselho do Los Angeles Unified School District (LAUSD).

“Durante as últimas três décadas, dediquei a minha carreira profissional de forma abnegada às crianças da diversa comunidade de Miami, e espero trazer essa mesma paixão, compaixão e empenho aos estudantes e famílias do LA Unified”, salientou.

O português de 57 anos, que emigrou para os Estados Unidos aos 17, também falou aos jornalistas em Miami numa conferência de imprensa na escola iPrep Academy, onde é reitor, sobre o seu percurso como emigrante, a sua decisão e o que se seguirá.

“Sou um miúdo pobre de Portugal cujo primeiro emprego neste país foi a lavar pratos”, contou. “O meu mundo mudou quando me tornei professor”, continuou.

“Depois de 14 anos de um excelente trabalho ao lado de educadores e apoiantes da comunidade que conquistou o meu coração, estou contente por anunciar que o LAUSD me ofereceu a posição de superintendente”, afirmou. “Tomaram esta decisão unanimemente”, frisou, acrescentando que o processo seguirá agora para a fase de negociação de contratos.

O jornal Los Angeles Times descreveu Alberto Carvalho como “um dos líderes de distritos escolares mais admirado e com mais experiência da nação”, lembrando que foi convidado para assumir a liderança das escolas de Nova Iorque – o maior distrito escolar do país – mas recusou a oferta em 2018.

O antecessor em Los Angeles, Austin Beutner, saiu em junho no final do contrato de três anos citando exaustão pós-pandemia. O português encontrará agora um distrito onde muitos estudantes têm dificuldade em singrar e com graves impactos da pandemia de covid-19, já que o condado foi o mais afetado pela doença em todo o país.

A sua experiência e o facto de ter ganho inúmeros prémios pelo trabalho em Miami-Dade, incluindo “Superintendente do Ano” a nível local e nacional, foram decisivos para a escolha, feita pelo conselho do LA Unified ao longo das últimas semanas.

“Alberto Carvalho traz a profunda experiência de que precisamos como educador e líder de um grande distrito urbano para gerir a resposta contínua e recuperação da pandemia de covid-19 do LA Unified”, afirmou a presidente do conselho do LA Unified, em comunicado.

“Como superintendente de longa data do Miami-Dade, ele estabeleceu um histórico claro de resultados positivos para os estudantes e trabalhou sem cessar em prol de uma maior equidade para comunidades historicamente mal servidas”.

Depois de frequentar a faculdade comunitária de Broward, Carvalho – que só aprendeu a falar inglês como jovem adulto – conseguiu uma bolsa para a Universidade Barry. Segundo um perfil do jornal Tampa Bay Times, acabou por se tornar professor numa escola secundária de Miami e, quatro anos depois, passou a reitor-assistente. A sua carreira como educador nunca mais parou, apesar de algumas controvérsias.

“Se eu consegui, qualquer criança no nosso país pode fazê-lo e pode alcançar os seus sonhos”, disse Carvalho. “É isso que quero fazer na comunidade de Los Angeles”.

