Diogo Costa, tem 22 anos, é um lusodescendente, natural de Lambeth, em Londres, e passa a ser o “homem forte ” do Partido Socialista no Reino Unido.

Este ex-Presidente da Câmara Jovem de Lambeth, foi eleito no sábado como Secretário-Coordenador da Secção do Partido Socialista do Reino Unido.

Diogo Costa é engenheiro informático.