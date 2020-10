Novo recorde de infeções em Portugal

Portugal regista hoje 3.669 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia, e mais 21 mortes relacionadas com a covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os internamentos hospitalares também atingiram nas últimas 24 horas os valores máximos registados desde o início da pandemia, num total de 1.455, mais 37 pessoas internadas do que na sexta-feira.

Na quarta-feira Portugal tinha superado o valor máximo registado em abril de 1.302 com o registo de 1.365 casos de internamento e na sexta-feira esse valor foi superado com o boletim a revelar que 1.418 pessoas se encontravam internadas em unidades hospitalares.

De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal já contabilizou 116.109 casos confirmados e 2.297 óbitos desde o início da pandemia de covid-19.

Nos cuidados intensivos estão internados 221 doentes, mais 23 do que na sexta-feira. O máximo de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos foi registado em 07 de abril, dia em que 271 pessoas estavam nestas unidades com covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm 57.024 pessoas em vigilância, menos 431 do que na sexta-feira

A DGS revela ainda que estão ativos 45.970 casos, mais 1.686 que nas últimas 24 horas.

Segundo o boletim epidemiológico, das 21 mortes registadas, 11 ocorreram na região Norte, seis em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

Nas últimas 24 horas 1.962 doentes recuperaram, totalizando 67.842 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, registando hoje mais 2.212 casos, totalizando 48.603, e 1.012 mortos desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados 1.027 novos casos de infeção, contabilizando a região 52.340 casos e 919 mortes.

Na região Centro registaram-se 273 novos casos, contabilizando 9.661 infeções e 291 mortos.

No Alentejo foram registados 96 novos casos de infeção, totalizando 2.368 com um total de 35 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 54 casos de infeção, somando 2.427 casos e 25 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados mais quatro casos nas últimas 24 horas, somando 338 infeções detetadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou três novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 372 infeções, sem óbitos até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 52.857 homens e 63.252 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.168 eram homens e 1.129 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.