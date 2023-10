Novo programa português de repatriamento já está ativo

O novo programa do Estado português destinado a repatriar idosos carenciados já está em pleno funcionamento e viu esta segunda-feira, 16 de outubro, o seu primeiro beneficiário chegar ao Aeroporto de Lisboa.

Proveniente de Caugaguita, no estado de Miranda, Venezuela, o português Américo (na foto que ilustra o artigo) foi recebido pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e será agora integrado nas instalações de uma residência para idosos no concelho de Alvaiázere, Leiria.

“Este programa é um exemplo de resposta concertada entre as redes diplomáticas e consulares com a Segurança Social, com a colaboração das associações de solidariedade social da diáspora e a TAP. Uma resposta que queremos replicar para outros casos, já identificados no âmbito das nossas redes na diáspora” escreve o governante nas suas redes sociais.

Ainda segundo o secretário de Estado, este é um programa que prevê “não apenas o repatriamento dos cidadãos nacionais em situação de fragilidade extrema, como pontualmente tem sido feito, mas também a sua adequada admissão num lar da segurança social”.