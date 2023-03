Novo programa de estágios remunerados procura fixar alunos estrangeiros em Portugal

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Associação Business Roundtable (BRP) anunciaram esta semana a criação do programa Inov Contacto Reverse, uma iniciativa que visa permitir às empresas portuguesas oferecer estágios em território nacional a jovens estrangeiros que completam o seu mestrado em Portugal.

Segundo o comunicado das agências citado pelo Jornal de Negócios, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) será parceira na fase piloto do projeto oficializado já esta quarta-feira.

“O objetivo passa por tirar partido do talento internacional a estudar em universidades portuguesas – cerca de 70 mil pessoas – e atraí-los para as empresas nacionais, reforçando a disponibilidade de quadros internacionais, e contribuindo para fortalecer as competências e visão internacional destas organizações, e também para reverter o “inverno demográfico” que o país atravessa”, lê-se no referido jornal.

O Inov Contacto Reverse tem início marcado para este primeiro semestre e prevê “a realização de estágios remunerados de seis meses, em contexto real de trabalho, onde cada talento terá a oportunidade de colaborar com uma das empresas parceiras do programa”.