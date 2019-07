Novo presidente do Vitória de Guimarães é empresário no Luxemburgo

Miguel Pinto Lisboa, português do Luxemburgo, venceu as eleições com mais do dobro dos votos dos outros dois candidatos, prometeu um Vitória de Guimarães “a entrar em todos os campos não apenas para competir, mas para ganhar”.

Num discurso na sua sede de campanha, no centro histórico de Guimarães, pouco tempo depois de conhecidos os resultados que lhe deram 50,6 por cento dos votos, Miguel Pinto Lisboa frisou o desejo da equipa de futebol estar sempre “entre os quatro primeiros” e ser presença assídua nas competições europeias.

“O Vitória vai entrar em todos os campos não apenas para competir, mas para ganhar!”, assegurou.

O novo presidente, que sucede a Júlio Mendes, e toma posse como o 23.º presidente do clube a 29 de julho, apelou à união, frisando também que a “votação expressiva traz responsabilidade”.

“Neste momento, acabam as listas, somos todos Vitória, contamos com todos das outras listas para um Vitória maior. Quero deixar uma mensagem de confiança aos sócios: tudo o que dissemos que iríamos fazer no programa eleitoral, vamos cumprir”, disse.

Para Pinto Lisboa, “o primeiro objetivo da época é tentar entrar na fase de grupos da Liga Europa”, no campeonato garantir a qualificação para as competições europeias e ser “ambiciosos nas taças de Portugal e da Liga”.

Miguel Pinto Lisboa obteve 50,6 por cento dos votos (3584 votos), mais do que os outros dois candidatos juntos.

António Miguel Cardoso, da lista A, obteve 31,1 por cento (2202) e Daniel Rodrigues, da lista C, 16,8 por cento (1189).

Num total de 7083 sócios votantes, houve 37 votos nulos e 71 brancos (1,5 por cento).