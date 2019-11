Novo Opel Corsa: o regresso do ícone alemão

Lançado há 37 anos, o Opel Corsa tem sido uma autêntica história de sucesso para a Opel, e é o carro mais vendido da marca alemã. Desde 1982 conta-se um total de 14 milhões de unidades vendidas (só em Portugal foram 600 mil).

Chegada a sexta geração do utilitário alemão, este é o primeiro Corsa desenvolvido debaixo da alçada da PSA, e do seu presidente português Carlos Tavares, por isso a questão que todos colocam é se o Corsa é diferente do seu primo, o Peugeot 208.

No exterior, apesar de ser possível encontrar pontos em comum com o 208, principalmente ao nível das proporções, devido a ambos recorrerem à plataforma, a verdade é que o Opel Corsa manteve a sua identidade, contando com um visual mais sóbrio que o do modelo francês.

No interior, os comandos continuam a ser Opel, ajudando a diferenciar os dois modelos. A Opel aposta também fortemente na tecnologia, propondo, por exemplo um sistema de faróis dianteiros surpreendente que analisa o espaço e define qual a melhor luz para assegurar uma condução ideal.

Quanto ao motor, a unidade 1.2 Turbo de 100 cavalos é a mais dinâmica e mais agradável e polivalente. Testámos o Corsa em autoestrada e este carro é realmente “autobahn-proof” (com provas dadas na autoestrada) como os construtores dizem.

Veja o vídeo da Test-Cars em colaboração com o BOM DIA: