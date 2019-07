Novo Opel Corsa: inovação e aerodinâmica

O novo Opel Corsa tem estreia mundial marcada para setembro no Salão de Frankfurt. A grande aposta da nova geração do modelo foi feita no que toca à aerodinâmica. A aerodinâmica da sexta geração Corsa foi otimizada no túnel de vento do Instituto de Pesquisa de Engenharia Automóvel da Universidade de Estugarda. O resultado final traduz-se num coeficiente de resistência ao ar (Cd) de apenas 0.29.

«A aerodinâmica é uma das áreas que nos permite aumentar a eficiência dos nossos automóveis», explica o Diretor-Geral de Engenharia Christian Müller. «Motores modernos, a gasolina e a gasóleo, bem como tecnologia avançada de eletrificação, são as outras ferramentas que estamos a utilizar para cortar significativamente em consumos e emissões de CO 2 . Todas estas tecnologias fazem parte do novo Corsa, que também estará disponível, pela primeira vez, numa versão elétrica Corsa-e.»

Outra grande novidade é a cortina ativa na grelha dianteira. Ao fechar a entrada de ar quando há menor necessidade de arrefecimento do motor, este dispositivo, retira da equação aerodinâmica a turbulência no compartimento do motor. Quando está fechada, a cortina deflete o ar para baixo e para os lados do automóvel.

O funcionamento da cortina é regulado de acordo com a temperatura do líquido de refrigeração do motor e a velocidade do automóvel. Por exemplo, abre quando o motor trabalha em maior esforço ou no tráfego citadino intenso com temperaturas ambientes mais elevadas.

O fundo do automóvel possui carenagem desde o compartimento do motor até ao eixo traseiro, o que melhora a passagem do ar sob o veículo. Por seu turno, o ‘spoiler’ colocado no topo da tampa da mala reduz a turbulência na traseira ao mesmo tempo que cria força descendente sobre o eixo traseiro. Este é um fator que intervém decisivamente na elevada estabilidade direcional do novo Corsa, especialmente a velocidades mais altas em autoestrada.