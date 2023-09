Novo oficial da embaixada de Paris é ex-superintendente da PSP

O ex-superintendente-chefe da PSP, Magina da Silva, é agora o oficial de ligação do Ministério da Administração Interna junto da embaixada de Portugal em Paris, em substituição do seu também antecessor na polícia Luís Peça Farinha.

No passado domingo, o ex-comandante-geral Manuel Augusto Magina da Silva foi oficialmente nomeado pelo governo o novo Oficial de ligação do Ministério da Administração Interna junto da Embaixada de Portugal em Paris, em comissão de serviço, pelo período de três anos.

Assim, desde dia 1 de setembro, Magina da Silva é acreditado como membro do pessoal diplomático, com a equiparação a Conselheiro de Embaixada.

O ex-superintendente-chefe da PSP veio em substituição do seu antecessor na polícia, Luís Peça Farinha, que regressa a Lisboa para dirigir o Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna.

Segundo o Expresso, Magina da Silva teria pedido para sair alegando “motivos pessoais” não especificados, mas as condições remuneratórias e de estatuto não serão as mesmas, de acordo com confirmação por fonte próxima do processo.

“Sem prejuízo da subordinação hierárquica ao embaixador de Portugal em Paris, o Oficial de ligação depende técnica e funcionalmente e reporta a sua atividade à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna” tendo como funções principais “assistir os serviços da República Francesa, facilitando o intercâmbio de informação de segurança interna”, “a execução de projetos de cooperação técnico-policial e servir de elo de ligação entre as forças e serviços de segurança portugueses e os seus congéneres da República Francesa, “garantir a ligação e a coordenação de todas as ações de cooperação policial aí realizadas, incluindo as que relevem da cooperação com as forças e serviços de segurança da República Francesa” diz o Despacho publicado na manhã desta segunda-feira, no Diário da República, assinado conjuntamente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho e pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

No domingo passado, o ministério da Administração Interna anunciou os novos líderes das duas grandes forças de segurança do país para os próximos três anos, sendo que Magina da Silva foi substituído por José Barros Correia no comando da polícia portuguesa, que esteve à frente do primeiro programa de policiamento de proximidade em 2005. Rui Ribeiro veio também substituir o ex-comandante-geral da GNR, Santos Correia.

Numa cerimónia realizada na manhã da passada segunda-feira no Ministério das Finanças, em Lisboa, o ministro da Administração Interna (MAI), José Luís Carneiro, enalteceu o “justo reconhecimento” aos anteriores responsáveis de PSP e GNR, Magina da Silva e Santos Correia, respetivamente, realçando a necessidade de ambos se adaptarem a “novos e exigentes desafios”, ao dar posse aos novos responsáveis das forças de segurança.